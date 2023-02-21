為了備戰下月開打的世界棒球經典賽，中華隊21日與統一獅進行第5場熱身賽，賽前只看到總教練林岳平兩邊跑，不只關心中華隊球員狀況，也趁機了解一下獅隊球員，十分忙碌，他還特別去跟蘇智傑談話，「餅總叫我可以看一下中華隊的打者，他們的出棒速度、力道。」

為了配合中華隊調整，獅隊今天將會有2位左投登板，林子崴先發，另名新秀左投林詔恩也會登板，第9局兩隊將演練突破僵局制，獅隊則交由尹柏淮負責。

獅隊先發打線部分，第一棒張偉聖（中外野）、第二棒林靖凱（游擊）、第三棒林安可（右外野）、蘇智傑（指定打擊）、李丞齡（左外野）、潘傑楷（三壘）、姚雨翔（一壘）、張翔（捕手）、楊竣翔（二壘）。

去年受到腳傷影響的蘇智傑，目前傷勢都已經康復，一度又裂開的骨頭也都癒合，現在身體已是百分百健康的狀態。

今天賽前練習時也看到林岳平過來跟他講話，蘇智傑透露，餅總是叫他看一下中華隊的打者，像是林子偉、鄭宗哲、張育成、吳念庭等人，「他們是最好的打者，出棒速度、力道都很快、很強，向他們學習一下。」