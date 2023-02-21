統一獅強打者林安可回歸母隊第一場隊內熱身賽，第一打席就遭到頭部觸身球，一球都沒打到就退場休息，雖然頭盔裂掉但好在身體並無大礙，今天也在與中華隊熱身賽中先發上陣。

林安可原本有進入中華隊36人名單，但最終因守備位置重疊遭到割愛，30人名單公布後他有繼續與中華隊練球，18日回到母隊進行紅白對抗賽，卻在首打席就被江承諺（原名江辰晏）丟到頭提前退場。

林安可指出，當時是被丟到右後耳上方附近，「當下稍微有點暈，但一下子就好了，比賽隔天剛好放假，休息一下就恢復正常練習。」江承諺也有向他致歉，但他還是有些無奈，「才第一打席而已，都還沒打到球就休息了。」

去年春訓階段，林安可在自辦熱身賽不慎弄傷右手掌，檢查結果為鉤狀骨斷裂，為了揮別過去的不如意，今年他剪掉留了許久的長髮，結果在回歸母隊第一天又被丟到頭，也讓他苦笑說：「頭髮也剪了，不知道有什麼問題，有去拜拜，但可能拜錯了。」

先前為了經典賽加快調整進度，如今回到母隊後也可稍微喘口氣，把腳步放慢，但林安可說：「目前就跟著球隊行程走，腳步可以放慢一點，但接下來也有很多熱身賽要打，希望透過比賽調整狀態。」