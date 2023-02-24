台鋼雄鷹進軍中職後強調屬地主義策略、深耕高雄，這次連隊歌都將「接地氣」，邀請天團蘇打綠團長阿福擔任製作人，廣邀高雄在地青年樂團投稿，入選的團隊將與阿福一同進行系列課程及創作引導，打造出一首專屬於台鋼的主題曲。

為了這個史無前例的隊歌創作計畫，才剛結束演唱會的阿福，前往高雄澄清湖棒球場拜訪總教練洪一中、領隊劉東洋了解主題隊歌期待的製作方向。

本身就是個棒球迷的阿福，在政大就讀時曾加入棒球隊，現在雖然沒有繼續打棒球，但依然會帶著孩子到棒球場觀賞球賽，所以在澄清湖球場看見眾多雄鷹年輕球員正在訓練的過程，激發了他許多的想法。

在球隊練習空檔，阿福也抓時間了解球員對音樂的喜好，發現球員平時喜歡聆聽的音樂非常多元，喜歡的偶像從海外的K-pop團體到華語新聲陳忻玥，甚至受家中長輩影響，跨世代的經典偶像齊秦、劉文正等都有涉獵，更有些球員對於歌唱、B-box與樂器演奏有第二專長，讓阿福當場向洪總送出邀請，希望有機會的話，能邀請球員們一起加入這次的隊歌創作計畫。

阿福表示，年輕學子的創作能量十分驚人，接觸的音樂面向也非常廣泛，「他們真的很活！」，所以這次台鋼選擇用「共創」的方式邀請高雄青年樂團一同參與，將會為整首主題歌曲灌注與眾不同的有機體，每一個樂團成員、每一個溝通甚至於每一天的時序改變，都有可能會有截然不同的想法，很期待能夠和這些年輕音樂人一起合作，也很期待在過程中看見這些漸進式的質變與激盪出更多的音樂火花。