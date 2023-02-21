中華隊21日與統一獅上演投手戰，正規9局打完中華隊以2比1險勝。中華隊總教練林岳平賽後也先過去母隊向隊友們道謝，「謝謝他們的投手群配合演出。」目前重心放在中華隊的他，看到獅隊菜鳥投手林詔恩、尹柏淮的好表現也令他驚艷。

中華隊前4場熱身賽都取得大量分數，打擊火力串聯佳，今天碰上獅隊卻遭到壓制，4局下失誤掉分陷入落後，直到8局上才靠著4支安打打回2分逆轉戰局。

獅隊此役由林子崴先發2局，林原裕、林振瑋（支援中華隊）、方進德、李其峰各投1局，林詔恩7局登板，第8局遭突破，第9局換上江國謙，第10局突破僵局制由新秀尹柏淮負責。

雖然現在是擔任國家隊主帥，但林岳平看到母隊新秀投手的表現也感到驚艷，「不曾看過這幾個投手有這樣的表現，年輕投手林詔恩、尹柏淮都是第一年，今天也是我第一次看到他們在正式賽中投球，兩個人都是有控球、速度的投手。」

「餅總」也透露，這兩位投手的表現讓打擊教練曾豪駒也眼睛為之一亮，「他說今天對到的投手都是有速度、有變化球的，投手質量滿高的。」