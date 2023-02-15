旅美好手張育成15日首度隨WBC中華隊練球，在練習前他也先向教練團、隊友自我介紹，經過一下午的訓練，他表示，之前在美國已打過實戰投打練習（Live BP），今天練習狀況也很好，他也十分榮幸能夠代表台灣參加經典賽，盼團隊能贏下每場球賽，「前進日本跟美國。」

張育成之前一度因為兵役問題鬧得沸沸揚揚，後來決定為國效力，昨天晚上他向中華隊報到，今天首度與球隊一起練球。他表示，來到中華隊很開心，大家打打鬧鬧沒有語言上的隔閡，也對首次參加一級賽事感到十分新鮮且亢奮。

這次經典賽中華隊擔任地主，將在台中洲際棒球場迎戰荷蘭、巴拿馬、古巴及義大利，青棒時期就讀台中高農的他對台中並不陌生，「像是回到家的感覺，熟門熟路的。」他也十分期待，看到經典賽時滿場球迷進場為中華隊加油，「之前12強只有在包廂看哥哥（張進德）打球，現在換我上去比賽覺得很開心。」

張育成日前返台，目前也在積極調整時差及身體狀態，有信心一定能在開打時把狀態調整到最好，他表示，在美國時狀態都很不錯，也有打過Live BP，目前看球狀況也都沒問題，對於這次經典賽目標，他說：「會用力打好每顆球，專注在自己就好。」

總教練林岳平看過張育成首日練習後表示，張育成打擊、守備狀況都很想，預計明天比賽中後段代打及守備，17日與台鋼雄鷹的比賽則會擔任先發二壘手，「餅總」也表示，張育成絕對會是中華隊中心打者，「他的打點、長打能力，希望他能成為帶領中華隊得分的主要打者。」

林岳平也指出，能夠鎮守內野多個位置的張育成預計會是從二壘手出發，第2個守位則會安排在一壘，「都是右半邊。」張育成今天加入練球後，旅日組的球員也將陸續報到，吳念庭明天加入，至於能否明天在後段上場出賽還要看練習狀況而定。

而先前在Live BP中不慎弄傷背部的投手曾仁和，「餅總」傳來好消息，曾仁和復原狀況良好，預計20日進牛棚，若牛棚後沒問題將在25至27日的自辦熱身賽中出賽。