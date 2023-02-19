曾是國家隊當家4棒的彭政閔，這次擔任經典賽中華隊打擊教練，經過這幾場自辦熱身賽觀察，「恰恰」認為中華隊打擊首重串連性，希望球員不要因為打哪個棒次而有多餘想法出來，「只要狀況好，都是球隊中心打者。」

中華隊目前已進行3場熱身賽，今天則和富邦悍將交手，中華隊前幾場比賽中打擊都有所發揮，彭政閔指出，打擊還是要靠串連性，「王柏融、吳念庭剛回來，張育成狀況看起來調整的很好，但還是要靠大家，每一位球員都是球隊重要的打者，會再評估球員狀況去決定。」

這次中華隊中有5名旅外野手，在不同球風下也能產生不同的化學效應，「恰哥」認為，旅美球員的積極度、企圖新非常強，多少也可以帶起打線活力，「球員在這時候互相學習、吸收，會有不錯的成長。」此外，這批中華隊球員年齡相近，過去在三級棒球可能同隊過，感情好更能帶起球隊氣氛。

目前教練團也持續了解剛加入旅外球員的狀況，彭政閔認為，王柏融是名經驗非常好的球員，雖然這幾年在日本的表現不如中職時期亮眼，但仍會期待他在中華隊能有好表現。

彭政閔也透露，上次到美國幫大都會開球時，也有去看張育成的比賽，感覺得出來張育成對自己打擊自信心非常強，這2場熱身賽看下來，他的擊球初速也讓大家眼睛為之一亮。