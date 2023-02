為配合2050年淨零排放政策及促進永續發展,元大金控、中信金控、玉山金控、第一金控及國泰金控在金管會的號召下,於去年9月成立「永續金融先行者聯盟。今(2023)年由中信金控擔任先行者聯盟會議第一屆主席,於今(10)日邀請金管會、經濟部商業司與聯盟成員共商永續金融推進大業。

今日與會代表包含金管會綜合規劃處處長胡則華、經濟部商業司專門委員翁靜婷、會議主席中信金控總經理陳佳文,以及聯盟成員代表元大金控總經理翁健、玉山金控總經理陳美滿、第一金控總經理陳芬蘭及國泰金控總經理李長庚;聯盟成員亦擔任「金融業淨零推動工作平台」各工作群召集人,包括元大金控主責「培力與證照工作群」、中信金控主責「資料與風控組工作群」、玉山金控主責「政策與指引工作群」、第一金控主責「國內外推廣工作群」,以及國泰金控主責「資金與統計工作群」,於會中報告各工作群112年度工作計畫,亦就強化金融業自主節電管理、以及推廣綠色金融商品與服務等議題進行意見交流。

陳佳文致詞時表示,2050年淨零排放是國家既定政策,氣候變遷因應法也在今年1月三讀通過,必須加快低碳能源轉型,金融業者是資本市場主要投、融資的資金供應者,成為協助客戶轉型的重要角色。中信金控作為第一屆輪值主席,肩負永續金融教育和推廣的使命,主責成立「永續金融先行者聯盟」Facebook粉絲專頁,五大金控化身為金融業英雄者聯盟,以有趣、深入淺出的方式向民眾傳達永續金融之意涵與先行者作為,並分享國內外永續相關新知。

先行者聯盟期盼發揮雁行效應,透過在「綠色採購」、「投融資與議合」、「資訊揭露」、「協助與推廣」及「國際接軌」五大面向採取更積極、實際的行動,引領金融業正視氣候變遷問題,凝聚並發揮影響力,共同推動永續發展。中信金控早期即意識到金融業對環境永續發展責無旁貸,率先加入許多國際標準和倡議,例如碳核算金融聯盟(Partnership for Carbon Accounting Financials PCAF)、全球影響力投資聯盟(Global Impact Investing NetworkGIIN)、自然相關財務揭露工作小組(Taskforce on Nature-related Financial DisclosuresTNFD)等,持續善用金融影響力,聯盟夥伴在環境、低碳、社會等ESG(Environmental Social Governance)面向,亦有突出的領導地位。

中信金控擔任先行者聯盟第一棒,將打造共享、開放的平臺,與志同道合的聯盟夥伴共同努力,在五大議題採取更積極的行動,持續秉持We are family的品牌精神,發揮金融業的影響力,創造世代共好的生活環境。