台南一中、成功高中、新竹高中、台中一中、台中二中及高雄中學等6所百年名校，成立「台灣百年六中高校高爾夫聯盟」，傳承台灣精神。（曹婷婷攝）

台南一中、成功高中、新竹高中、台中一中、台中二中及高雄中學為全台6所百年名校，6校今天成立「台灣百年六中高校高爾夫聯盟」，希望傳承台灣精神、培育世界公民、推廣運動風氣與社會公益，6校校長及代表今天齊聚台南發表成立宣言，並宣布第一屆邀請賽將於3月18日舉行。

6所高中皆擁有超過百年的歷史，其中，台中一中於1915年由霧峰林家等台灣仕紳募資捐地成立，為全台第一所專為台籍子弟創辦的中學；台南一中、成功高中、新竹高中、台中二中及高雄中學等5校，均成立於1922年，為日據時期提供台籍子弟就讀的中學。

「台灣百年六中高校高爾夫聯盟」由南一中校友、前立法院長王金平與恒耀關係企業董事長吳榮彬發起，吳榮彬表示，盼藉此平台，延續百年校慶的榮光與情誼，讓6校校友更加緊密，凝聚善的力量，發揮更大的影響力，持續貢獻台灣與世界。

台南一中校長廖財固表示，參與聯盟的6所高中皆有超過百年的歷史，成立當時代表台灣教育的新里程碑，更是台灣精神的時代象徵，6今天成立平台也希望能傳承台灣的精神。

台南一中指出，2022年，台南一中、成功高中、新竹高中、台中二中及高雄中學5所學校創校百年，首度串聯「台灣五中」並發表教育宣言，今年接續成立「台灣百年六中高校高爾夫聯盟」，透過聯盟締結與平台設立，未來除發揚運動家精神也凝聚善的力量。

6校校長、校友會理事長及高爾夫球隊隊長今日共同簽署聯盟成立宣言，宣布「第一屆台灣百年六中高校公益高爾夫邀請賽」將於3月18日開打，由台南一中主辦，除競逐優勝獎盃外，更結合公益，設置捐款箱，在各洞設計得獎捐款活動，所得善款將全數捐贈南台南家扶中心與幼幼慈善基金會，拋磚引玉，期盼社會上的大愛讓台灣這塊土地更美好。