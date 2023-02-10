通膨嚴重，不論飲料食品大幅漲價，讓民眾吃不消。有網友表示，自己常光顧的便當店，元旦時才漲過一次，不到2個月又宣布還要再漲，讓他傻眼，鄉民們也分享自家附近的漲價情況，搖頭嘆氣「生活越來越難過了」。

網友在PTT八卦版PO文「漲價速度會不會太快」，他表示，晚餐時間要去便當店買個蒜泥白肉便當，結果發現價格全部貼上黑色膠帶蓋住，原來是又要漲價。

原PO忍不住爆粗口，表示便當店元旦時才漲價一次，當時蒜泥白肉便當原本80元，漲到85元，剛剛一看變成95元，今年開始才不到2個月，就漲價15元，氣得決定買滷肉飯，回家煎蛋配著吃。

漲價飛快引發熱議，鄉民也紛紛留言：「這四年你過的好嗎」、「別慌，跟著黨喊20年來經濟最好」、「總統都說了，你們勞工要自立自強啊」、「我家附近說3月還會漲，不到一年漲3次...」、「年後漲了一波，超硬的」、「95還好啦，要珍惜，我家這邊的105起跳了」、「最近又缺蛋，家蛋加30的時代快來了」、「我這邊燒鴨便當105元」、「不爽不要吃，在那叫什麼」、「沒記錯的話3月醬油說要漲，看來還沒結束呢」、「2個月內，路邊攤鳥蛋25變35」、「這種漲價幅度，基本工資至少也要漲到4萬吧」。