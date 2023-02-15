近期萬物飛漲，食品類價格狂飆讓民眾荷包大失血，好比蛋價批發價已升至每台斤52元，鮮奶也漲約5.87％，零食餅乾同樣改包裝間接漲價，漲幅起碼10％。超商為此推凍漲專區抗通膨，祭出家庭號鮮奶、茶葉蛋、零嘴等折扣小確幸，成功帶動相關類別業績攀升2到3成。

7-11觀察近年消費者更偏好大份量，「家庭號專區」買氣比往年增逾2成且周末銷量最佳，住宅、又以鮮奶、優酪乳、豆漿等早餐即飲品項購買率最高，因此推指定品項好康，會員3月7日前購買瑞穗鮮乳等享單件95折，會員再贈7點，平均約73至89折優惠；另28日前透過APP行動隨時取買茶葉蛋50顆只需475元，等同單顆9.5元。

萊爾富3月7日前在APP內的整買零取祭出飲品5.5折起優惠，光泉鮮乳936mL平均單瓶不到89元。（萊爾富提供）

萊爾富幫會員精省荷包，即起至3月7日於APP內的整買零取祭出飲品5.5折起優惠，包括光泉鮮乳936 mL任10瓶優惠價889元，平均單瓶不到89元，折幅落在8.9折；林鳳營鮮乳936 mL任20瓶1399元，相當於7.1折，樂法私藏茶任30瓶499元，等於單瓶不到17元即可入手，下殺5.5折。

全家3月7日享茶葉蛋2顆20元優惠，買指定飲料加1元也可帶走一顆。（全家提供）

全家現煮蛋同樣有優惠，3月7日前買茶葉蛋享2顆20元，買指定飲料加1元也可帶走一顆。偏好蛋黃也滷出麻辣口感的民眾可選擇「鼎王麻辣蛋」，搭指定飲品可折5元。

OKmart 3月8日前買指定零食、飲品享第2件6折起。（摘自OKmart官網）

零嘴扛不住各類原物料上漲，售價紛漲10％以上，部分產品美其名是加大容量所以加價，仍讓消費者哀嚎吃不消。OKmart特別規劃「OK活力站」主題，3月8日前買指定零食、飲品包括多力多滋、活益比菲多等逾300項享第2件6折起。