蛋價近日漲回批發每台斤52.5元歷史新高，雞蛋貴又買不到的亂象重演，國民黨大安文山區台北市議員鍾沛君19日分享民眾傳來的圖片，只見景興路某大賣場蛋架空無一物；新北市北海岸選區立委洪孟楷也分享民眾拍的全聯照片，蛋架上只剩幾盒皮蛋，還怒喊陳吉仲下台。台北市松山信義區議員徐巧芯今(20日)健身完去便利商店買茶葉蛋，沒想到超商電鍋裡竟只剩下最後兩顆茶葉蛋，令她不禁傻眼驚喊：到底是有多缺蛋？

鍾沛君19日發文表示「大安文山買不到蛋，可以請文燦來視察嗎？」當天下午她收到一張照片訊息，只見景興路上某超市偌大蛋架上空無一物，幾步之遙的另一個貨架只剩幾盒皮蛋和鹹蛋，直酸：畢竟我們都不是鄭文燦，可沒有人會在我們進超市買蛋之前特別把貨架補滿。洪孟楷也分享民眾同天在全聯拍的照片，只見蛋架上剩幾盒皮蛋，盒裝蛋不見蹤影，怒喊「陳吉仲下台！」質疑陳吉仲2020說的雞蛋國家隊到底在哪裡？

徐巧芯近日透露一個健身計畫，她今天健身之後，照例去便利商店買茶葉蛋，補充蛋白質。「結果⋯⋯竟然剩下最後兩顆！到底是有多缺蛋？」畫面中她用塑膠袋裝起其中一顆茶葉蛋，留下一顆給其他民眾購買，似乎昔日茶葉蛋裝滿電鍋、溢出鍋緣的滿蛋景象已不復見。

網友表示「休蛋幾類，你忍心放著最後一顆蛋在鍋裡載浮載沉嗎？（徐：直接一波帶走！）」、「不錯啦還有兩顆，好事成雙，目前雞也在少子化，可能需要提一下生孕補助」、「非常缺，我去全聯四趟蛋架全空，完全買不到蛋！買了茶葉蛋。最後在黃昏市場看到一顆蛋要8元，只好忍痛買下。這就是我們無政府狀態老百姓只能自求多福」、「並不是每個家庭主婦都想搶便宜喔！買不到蛋了，還要被罵奧咖」。

粉專「興趣使然的路人」則貼出PTT最新熱議文新聞，新竹市某間全家在茶葉蛋的鍋子裡放上公告，寫著「缺蛋，不要再問了」。對此全家便利商店回應，這起事件為店舖個案狀況，目前內部蛋品供貨正常。然近期民眾蛋品需求較高，針對茶葉蛋高銷售店舖，也將視銷售狀況調配供貨。