台灣缺蛋問題日益嚴重，從北部逐漸擴散到中部，許多民眾到處跑仍買不到，甚至已經有許多店家開始進行限購措施。就有一名網友搭上ChatGPT熱潮，要求AI用周星馳口吻評論一下缺蛋議題，未料AI回答整個大歪樓。

一名讀者向ChatGPT提問「請用周星馳的口吻講一下最近對缺蛋議題的看法」。只見AI很快就模仿起來，「各位觀眾朋友，我是周星馳，最近想跟大家聊聊一個熱門話題－缺蛋議題」。

近日最受注目的就是缺蛋與ChatGPT話題，有讀者便要求ChatGPT模仿周星馳評論缺蛋議題，未料AI回答整個大歪樓，讓LINE群的人全都笑翻。(圖／讀者授權提供)

ChatGPT首先表示，當今社會缺的東西實在太多，金錢、鈣質與愛都缺，但缺蛋確實很罕見。未料下一句突然講到男性：「對於缺但議題，首先應該要給予關注與尊重，每個人身體狀況不同，如果有人因為生病或意外缺少蛋蛋，應該給予支持，讓他們能夠適應」。

讀者越看越奇怪，ChatGPT接著回答：「對於主動切除蛋蛋的人，也要尊重他們的選擇，但也提醒大家，做這些決定前要深思熟慮，不要一時衝動而無法挽回，最後還開示「無論在幽默或嚴肅的環境下，都要尊重身體多樣性，積極宣導身體健康概念」。

這才知道，原來ChatGPT整個大歪樓，誤以為提問的是男生生殖器的「蛋蛋」。將這段對話傳到LINE群後，朋友也都笑翻，直說AI學壞了，但也表示看起來真的很像跟真人對話。