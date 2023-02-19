水蓮野菜天婦羅首次登場，蓬鬆野菜餅份量十足、口感爽脆。（金子半之助提供）

物價飛漲之際，在台8年且連七屆獲日本天丼金賞的日料店「金子半之助」卻反其道而行，首創「天丼Any配」全新商模，不僅可加速點餐，並開創可由個人喜好及預算自搭喜愛的天丼組合，對低只要129元就能享受美味。

「天丼Any配」先選擇5大天丼主食，再依自己喜好搭配超過20種的人氣單品，含海鮮、肉類等，1點2配3升級最低只要129元，此外金子半之助更推出線上APP點餐服務，饕客們只要掃描QR Code即可快速點餐，不用再為了美食排隊排到腳痠，「天丼Any配」及線上點餐服務即日起在金子半之助台中港三井店、台南三井店、高雄巨蛋店限店隆重推出。

本次五大天丼主食全新推出只要129元的「水蓮野菜天丼」，蓬鬆野菜餅份量十足、口感爽脆；加上經典的「黃金咖哩丼」（售價169元）、自上市後好評不斷的「麻婆豆腐丼」（售價169元）等。可任選搭配的單品如「干貝魷魚海鮮炸」，Q彈口感搭配秘傳醬汁別有滋味（售價85元）；「香香雞腿丁」雞肉鮮嫩入味（售價2入80元）等，吃完相當有飽足感。