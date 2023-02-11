CNN於10日報導，美國太空總署（NASA）的好奇號（Curiosity）火星車探測器在火星山脈的山腳下發現了刻有波浪漣漪的岩石表面，這是迄今火星最明確存在古老湖泊的新證據

據報導，火星車正在穿越火星上一個富含硫酸鹽的區域，研究人員此前認為該區域只會顯示出只有細流的證據，因為科學家認為那裡的岩石是在火星表面變乾時形成。但好奇號卻在那發現了一些迄今為止最清晰的古代水域證據。

位於加州NASA噴射推進實驗室的好奇號項目科學家Ashwin Vasavada表示，我們爬過數千英尺的湖泊沉積物，從未見過這樣的證據。在一個本應呈現乾燥地貌的地方發現了它。

該區域是在一座高約5500公尺、名為夏普山（Mount Sharp）的山峰下方發現了富含硫酸鹽的礦床。科學家們認為這是一個可以提供關於火星如何以及為什麼會從一個水行星變成如今狀態的線索，並且研究人員長期以來一直試圖更深入地探索該地區。

NASA稱，雖然該地區包含被認為是「當水乾涸時」形成的岩石，但好奇號的新圖像發現了一個古代淺湖的證據。數十億年前，淺湖表面的波浪攪動了湖底的沉積物，隨著時間的推移，在岩石中留下了波紋紋理。

在好奇號爬升到夏普山大約800公尺處發現了波浪標記的岩石。隨著火星車爬得更高，它經過了許多最近才形成的岩石。這就是為什麼研究人員之前沒想到會在此看到如此清晰的大片水域紋理。

NASA稱，好奇號曾試圖從一些岩石中提取樣本，但事實證明，這些樣本對於火星車的探鑽來說太硬了。但科學家們希望在繼續跋涉的過程中，這輛車會遇到一些更利於樣本採集的軟土點。

好奇號火星車探索火星表面已有大約十年時間，自 2014 年以來一直在攀登夏普山的山腳。科學家們對這座山特別感興趣，因為懷疑它的過去曾溪流和湖泊包圍，這就有可能存在微生物形式的生命。