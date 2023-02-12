奧迪駕駛才從店家衝出來罵「你拍我幹嘛」，要求騎士刪除照片遭拒絕，最後甚至惱羞不移車，直接喊「（罰金）2400而已，我開這種車」。（翻攝自YouTube）

一名機車騎士在路上遇到一輛奧迪並排違停在路邊，猛按喇叭並拍下照片後，奧迪駕駛才從店家衝出來罵「你拍我幹嘛」，要求騎士刪除照片遭拒絕，後來放軟姿態說「大家工作都很辛苦」，但騎士認為已嚴重影響交通，駕駛最後惱羞不願移車，直接喊「（罰金）2400而已，我開這種車」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」曝光事發影片，該名騎士行駛時發現前方有輛轎車並排違停在另一輛白車左側，後來穿西裝的駕駛從一旁超商衝出來罵「你拍我幹嘛」，騎士反嗆這樣停太扯了，但車主堅持不認錯還要求騎士刪除拍到的畫面，騎士回應並排停車可罰2400元。

奧迪駕駛才從店家衝出來罵「你拍我幹嘛」，要求騎士刪除照片遭拒絕，最後甚至惱羞不移車，直接喊「（罰金）2400而已，我開這種車」。（翻攝自YouTube）

奧迪駕駛不認違規，騎士嗆說不然可以報警，後來駕駛才放軟態度說即使很生氣也不要狂按喇叭並檢舉，說他只是臨停一下，馬上就回來，向騎士道歉稱會改進，「那大家就和氣一點」，騎士強調對方車輛已擋住非常多機車，駕駛最後惱羞不願移車，說「2400而已，我開這種車」並轉頭離去。

其他網友留言「四輪大爺表示：我們四輪大爺就是這樣橫行霸道於台灣路上，整條馬路都是我的停車場」、「那不叫任性，那叫目無王法」、「完全不會感到不好意思，厲害佩服」、「要違停也不會靠邊一點，天才」、「等出車禍的時候就不是2400而已喔」、「區區奧迪入門讓他整個優越起來，笑死」。