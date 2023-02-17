應該學費(罰款)繳了不少！有男子在新竹縣芎林鄉富林路一段上，發現有2輛汽車路邊停車的「方式」引他注意，並拍照在網上分享，他笑稱「芎林人停車，都是一邊直接騎上去，太強了！」；從原PO的照片可見，這2輛汽車分別將2輪騎上一旁的護欄，疑似要規避遭到檢舉，讓車輛不會超出白線太多：對此網友則表示「應該都是被檢舉達人逼的」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳3張照片，照片拍攝地點位於新竹縣芎林鄉富林路一段上，從照片中可見，該路段上分別有輛休旅車與轎車停在路旁，但是這2輛車竟然右側的前後輪都騎上一旁的白色護欄，疑似要規避遭到檢舉達人的舉發，對此：原PO也在貼文寫下「芎林人停車，都是一邊直接騎上去，太強了！」。

有2輛汽車因要路邊停車，但又怕車身超出白線太多，竟然將右側輪胎騎上護欄，有趣的行徑也被網友笑稱「應該都是被檢舉達人逼的」。（翻攝自臉書爆廢功社二館）

貼文一出，網友紛紛留言表示「應該都是被檢舉達人逼的」、「應該不是附近根本沒什麼人，而且路過的人都是超高速的」、「怕被檢舉」、「我猜想車主，應該是想學頭文字D，水溝跑法」、「應該學費繳了不少」、「黑色那台這樣有意義嗎？壓線照罰啊」、「誠意到了」、「這停車技術是ok的嗎」、「是不是曾經因為壓線被拖吊過？」。

另外也有網友替2輛車主的車子擔心，並認為「這樣避震器不會壞嗎」、「輪框保證受損」、「輪胎輪框變型+四輪定位，好貴」、「前面修車廠，合理」、「不會碰到鈑金？」、「省停車費，輪胎變形花更多」、「這樣傳動軸是不是很容易掛掉」、「傷輪胎與底盤避震」。