國道一號烏日段昨（15）早發生一輛車在行駛過程中突掉落一個大鋁梯，鋁梯先是飛越過後方一車輛後又往後飛，所幸後方一輛車及時右偏閃過，驚悚影片曝光，網友說「反應超快」、「有專心看路就是不一樣的結果」；國道警方回應目前未接獲報案稱發生事故意外，將調閱監視器追查駕駛身分。

臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」曝光事發影片，一輛轎車行駛在國道1號靠近台中烏日段的內車道時，前方轎車突然「飛出鋁梯」，只見鋁梯疑似前方第2輛轎車飛車，先向上飛越過1輛車後，再往後方飛，該名駕駛目擊後趕緊把車身往右側挪移一點，才順利躲開鋁梯。

影片中該鋁梯硬生生從前方車輛飛出，影片標題指出「誇張！今天飛來一個樓梯，國道一號，烏日段早上8：49」；網友紛紛留言討論「反應超快」、「路行鳥大賽車(馬力歐賽車)真人版」、「沒意外的話，後面那台應該出意外了」、「有專心看路就是不一樣的結果」、「好險沒有砸到前擋」、「這反應真的好」。

國道警方第三大隊指出，昨日8時許接獲轉報，國道1號北向184k處有掉落物，立即派員前往排除，目前未接獲有其他駕駛因鋁梯而發生事故，警方正調閱監視器追查駕駛身分，如駕駛明知鋁梯可能飛落，仍並未妥當固定，將視情節輕重，以交通違規舉發，並依公共危險罪函送。