佛光山今（13）日為星雲法師舉辦「星雲大師圓寂讚頌典禮」，大陸弔唁團未能來台，國台辦批評是民進黨政府阻擋，陸委會則反批對岸，不要政治操作。新北市長侯友宜被問到對此看法，他則是推崇星雲法師，一生致力於世界與兩岸和平，所以不論世界或兩岸，都應用平等、尊嚴與善意，正常推動國家的和平、穩定及繁榮。

侯友宜表示，星雲大師一生致力於世界和兩岸的和平，這是他的信念，在星雲法師的信念底下，不管是世界或是兩岸，都應該用平等、尊嚴跟善意，在常軌的機制底下大幅的推動，讓和平、穩定、繁榮在我們國家能夠展現。