美國外交政策全國委員會呼籲，台海兩岸應盡快解除民間交流限制，設法重啟官方溝通管道，甚至指出，對於外國政要訪台，台灣政府無法拒絕、但正思考如何管控風險。對此，國民黨立委李德維今在議場外受訪表示，兩岸溝通很重要，而不是文青式的想法，就連美國總統拜登都想跟中國大陸習近平通電話。國民黨立委賴士葆則表示，希望蔡政府多想想台灣人民的福祉，兩岸多交流避戰不要打仗。

李德維指出，蔡英文總統跟他的國安團隊，只有最後一年任期如何兩岸溝通是很重要的時刻，包含上海團來到台灣和東引氣球，一定要有溝通管道，而不是文青式的想法，美國總統都想跟中國大陸習近平通電話，這部分是否能敞開心胸也是考驗國安團隊。

李德維說，中華民國應該歡迎所有友好的外國友人來台，這是很歡迎，但這部分如何加強兩岸溝通，化解對岸敵意是很重要的，相對如何有正常管控很重要，來到台灣要有正面幫助，其次，如何讓國外友人來到台灣助力而非阻力，有賴於外交部和總統府的做法，如果洋洋得意宣傳，等於國際來替民進黨的台獨撐腰反而適得其反。

賴士葆則說，兩岸應該要交流做雙方溝通，台灣沒辦法拒絕政要訪台，應該要控管風險，美國希望兩岸能夠多交流，美國雖然不斷賣武器給我們，但他也希望兩岸恢復交流。

賴士葆指出，原本很高興陸委會放了上海團來台北參加燈會，但又穿小鞋，限制活動一堆，骨子裡還是抗中保台，要綁住深綠的票，希望蔡政府多想想台灣人民的福祉，兩岸多交流避戰不要打仗。