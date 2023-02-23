立法院副院長蔡其昌23日率民進黨台中立委黃國書、何欣純、張廖萬堅、莊競程及林靜儀，拜訪行政院長陳建仁，會中主要爭取5大台中建設，期望中央全力支持，尤其捷運藍線能早日動工、通車，他也抱怨台中市長盧秀燕不願意聽取中央民代意見，才想把立委意見直接轉達給中央，盼交通部直接與市政府溝通。

蔡其昌會後受訪時細數台中多項重大建設，包括台中捷運路網藍線、橘線、屯區環狀線、綠線延伸捷運進度，以及台中會展中心、東豐快速道路，老舊廁所、學生活動中心等。

蔡其昌提及，捷運藍線有關場站設置變更所延伸被台中市民質疑土地炒作、圖定特定人士議題，台中市府務必與市民解釋清楚，否則疑問將永遠存在，對城市發展沒有任何好處。

何欣純表示，政院今拍板疫後特別條例預算案送立院，交通部將依據北中南生活圈給予不同通勤月票價格，再由中央與地方分攤補貼比例。其中北北基桃定期月票1200元、中彰投雖未定案但有定為1000元之說，但月票方案必須因地、因基礎交通建設制宜，她主張中彰投生活圈的定期月票應定為500元，鼓勵更多民眾搭乘公共運輸。

蔡其昌說，針對今天所提的台中地方事務，陳建仁稱只要中央能做到將全力幫忙，其中大部分與中市府相關，中央也會把意見充分反映給市府，希望中市府能聽聽立委想法，或直接跟大家溝通，「我們都希望台中更好，不分朝野共同努力，希望把台中重大建設屬於中央可幫忙的部分全力支持。」

媒體追問，中市府在溝通上是否與立委有嚴重分歧，蔡其昌直言，盧市府和中央關係一直都沒有很順暢，「我們都是台中市民、台中選出的民意代表，市長選舉已經結束，要做的事共同讓這城市變得更好，作為中央民代，能做的就是監督中央政府支持」。

蔡其昌說，許多建設事涉台中市政府，但因市長並未拜訪立委，他們也不知道跟誰反應，今天只能透過中央平台，希望能反應意見給市府相關單位，期望溝通更順暢，「中央可以做的我們來監督督促，地方可做的、要做、該做的，也希望盧市府要加油。」