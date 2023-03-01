離世溝通的主人，總是希望孩子們在動物天堂過得好好的，或跟著菩薩修行早日投胎等等，澎澎的媽媽卻是我遇到過唯一一個心願是：「請你繼續以靈魂方式留在我身邊，只要我們『繼續快快樂樂』，這樣難道不可以嗎？」

澎澎是一隻即將滿14歲的大狗狗，這是我第一次跟離世的鬆獅犬溝通，很難得的牠給了我畫面，胖胖的身軀背後有著蠶絲織成的透明翅膀，頭上還戴有一頂皇冠，正努力的學飛，我問媽媽：「澎澎是不是很愛漂亮？」媽媽說：「沒錯！」只是媽媽聽後笑說蠶絲織成的翅膀要如何乘載21公斤的牠。

一開始媽媽先跟我分享了澎澎幾件很傳奇的事，她的工作常常需要飛，每次只要跟澎澎講好幾月幾日回來，沒準時的話，澎澎是會生氣的，彷彿牠會看日曆似的。「我可以知道媽媽回來的日期哦，當然，也可以知道我要離開的時間。」溝通時澎澎這句話，解開了媽媽心中的一個疑惑，因為媽媽是在飛機上才聽聞澎澎離世的噩耗，但跟媽媽一起出國的好友說，她早在機場就已經聞到澎澎的味道。

「我第一時間跟去了呀，終於有機會看看媽媽都去了哪裡！真棒」

飼主曾在開刀全身麻醉時，夢到和澎澎在大樹下玩耍的場景，讓她忘了自己正在動手術。(圖/澎澎媽媽授權提供)

另一件傳奇的事，是澎澎三個月大時，媽媽一次生病需要全身麻醉開刀，在恍惚中看到澎澎跟她在一棵大樹下玩得好開心，開心到讓她完全忘了自己在手術。「我覺得好神奇，手術期間一定是澎澎貼心地來夢中找我玩，讓我手術不要害怕」，溝通時澎澎也說牠此行的任務就是來當媽媽的支持後盾。

說也奇特，媽媽不曾將當年詳細夢境告知過母親，母親卻在澎澎要火化的前一天，做出了一模一樣的夢境。「澎啊，你離開後為什麼只到阿嬤夢裡，不再來媽媽夢裡呢？」澎澎說：「因為媽媽你還沒有允許我離開，我不知怎麼說再見！」

「那你還有什麼心願，媽媽可以幫你完成的嗎？」

「澎澎想要一個14歲生日，希望媽媽在當天跟我好好道別，祝福我留在天堂，可以嗎？」真巧，溝通的第二天竟然就是澎澎生日，媽媽早就打算當天要幫牠過生日了，但澎澎提出的「說再見」這個附帶條件，我不知此刻的媽媽做不做得到？

「媽媽，你要我留下來，我會聽你的！」、「但你現在看不到我也摸不到我，我這樣像幽靈一般的留在你身邊，你會快樂嗎？」、「媽媽，你可以邊哭邊學著放手嗎？」澎澎肉肉的身體每天都要拍屁屁，就這麼突然灰飛湮滅，媽媽的確需要時間適應此時每天的「拍空氣」。

溝通完，媽媽顯然聽懂了澎澎的兩難，「那澎澎你可以再用別的形式回來嗎？」媽媽問。

「兔兔可以嗎？兔兔比較輕盈！我想體驗看看。」聰明如牠，該不會知道今年是兔年吧。

「別別別，兔子我每養每死」，本來哭得唏哩嘩啦的媽媽，開始跟澎澎討價還價起來，此時我知道媽媽開始願意面對「澎澎有自己的路要走」這件事實了。「明天生日會上，你跟牠好好商量商量吧！」我開玩笑地說，但我也提醒媽媽，最終結果誰說都沒用，還是老天說了算！