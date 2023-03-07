眾人為她唱歌慶生，看得出陳姓老婦非常感動。（洪靖宜攝）

華山基金會大寮二愛心天使站在大寮區成立邁入第5年，今日舉辦感恩茶會，其中更為1名74歲獨居陳姓老婦慶生，她因患高血壓及腎臟病，多年前車禍造成下身癱瘓，只能以輪椅代步，後來又加上丈夫及2名女兒相繼離世，只剩她獨自一人，孤苦無依，在華山基金會陪伴下，如今恢復好氣色，看到眾人為她高唱生日快樂歌，她也忍不住落下眼淚，氣氛感人又溫馨。

華山基金會高雄大寮二愛心天使站在地服務5年，陪伴過近170位失能、失依、失智三失長輩，7日上午舉辦5周年感恩茶會，將邀請國際獅子會300D2區總監李啟宏、群英獅子會長陳龍珠及18位服務長輩一同慶生。

其中，居住大寮區74歲獨居陳姓老婦，患高血壓及腎臟病，多年前車禍造成下身癱瘓，加上丈夫及兩女相繼離世，一度生活和情緒都陷入最低潮，華山基金會從2013年免費提供到宅訪視、年節關懷、物資協助等服務，陪伴她走出傷痛，又適逢她74歲生日前夕，邀請她做大寮二站五周年活動嘉賓一同慶生，在眾人祝福下，她忍不住眼眶泛紅，還拿起衛生紙拭淚，並說，看到眾人為她辦生日派對，感到很不好意思也很感動，比起大拇指，喜悅之情溢於言表。

大寮區目前人口約11萬人，其中65歲以上人口就近4分之1，關懷獨居長輩更顯得重要，大寮二站站長王思涵細數一年來服務感動，感謝義工及善士，疫情下對老人服務的協助，並一同DIY老一輩生日必備的古早味紅龜粿，內餡是大寮特產紅豆，重現阿嬤記憶中的甜蜜滋味，並齊唱生日快樂歌，歡度佳節。