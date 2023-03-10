大陸一名男子日前與朋友到餐廳慶生，豈料吃到一半時，一隻老鼠竟從天花板掉下來，剛好落在裝有板鴨的盤子裡，眾人看了當場超想吐，隨即向店家反映，餐廳工作人員表示，目前已請專業人士來滅鼠，而當時的畫面曝光後，不少人都直呼太噁。

根據《澎湃新聞》報導，重慶一名李姓男子當時為幫朋友慶生，在餐廳訂了一桌桌菜，未料眾人吃到一半時，竟有大老鼠從天而降，正好落在裝有板鴨的盤子裡，老鼠看似已奄奄一息，躺在餐盤裡一動也不動，他們隨後向店家反映，對方則解釋，老鼠吃了老鼠藥後就跑走，跑到天花板時藥效正好發作。

餐廳工作人員提到，店內都有做好衛生措施，每處的門都有封死，也不清楚老鼠究竟從哪裡跑進來，而且他們每個月都會請專家滅鼠，他在店裡工作長達30年，第一次遇到這種狀況，目前已請專業人士來捕鼠，徹底檢查每一層樓的角落。

李姓男子事後提到，當時眾人看到老鼠後，當下也沒有食慾了，隨後他們就提早離開去唱歌，店家雖然幫他們免單，「但心裡還是過不去，以後不會再在這家餐廳吃飯了。」現場影片曝光後，不少網友表示「老鼠：這桌我請」、「耗子：兄弟生日快樂！夠意思吧，這單我拿命請你」、「這讓我想到動畫《料理鼠王》，人家可是廚師」。