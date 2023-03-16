根據統計，社區在整體物件的刊登和成交比重越來越高，且高達75％的實價登錄成交來自社區型物件，目前「591社區找房」日活躍用戶已突破20萬人，用戶找房時約3～4成會同時查看社區資訊，2022年社區找房的瀏覽年成長率更高達23％，近一年全台各大都會區冠軍熱門社區超過半數年成長超過一倍，顯示買房者日益重視社區環境等相關資料。

如何找到「命中的家」？

591房屋交易網加深「社區找房」功能，目前涵蓋全台約5萬個社區，擁有最豐富的社區配置圖、格局圖與VR動畫，找房時可查詢該社區基礎信息、圖片、同社區實價登錄行情與房屋租售資訊，並觀看VR影片，獲取實地看房攻略、社區問答等情報，大幅節省買房者搜集房屋情報時間。

為了讓買房者更能掌握房屋的社區環境資訊，591房屋交易網也攜手與全台上萬名「社區專家」合作，讓購屋族除了查詢房屋的靜態資訊外，也可透過巷子內的社區專家獲得更即時、專業的解答，已在站內多個找房介面增加社區找房及社區專家入口，未來計畫新增更多合適的場景與工具，促進用戶與社區專家的互動與聯繫。自去年底試營運以來，全台已有超過1.5萬名仲介申請成為「社區專家」，共服務超過2萬個熱門社區，每日諮詢量超1500人，計畫投放千萬廣告行銷推廣。