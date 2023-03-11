一名女網友分享，住宿舍以後才發現，室友們都是手洗內衣褲，讓她很驚訝，因為她都和衣服一起丟洗衣機洗，引起網友討論，不少女大生表示，手洗內衣褲是因為學校洗衣機多是共用的，擔心衛生問題才選擇手洗；其次是內衣褲用機洗易變形，手洗可讓壽命延長。對此，專家則表示，手洗內衣褲的確比較乾淨，但是單獨丟洗衣機清洗也是沒問題。

一名女網友近日在Dcard上分享，上大學住宿舍以後，發現室友都是手洗內衣褲，要不就是買專門洗內衣褲的小型洗衣機，讓她非常驚訝，因為從小到大她都直接把內衣褲丟洗衣機清洗，頂多就是把內衣裝到專用的洗衣袋裡面清洗而已。

女網友好奇詢問，把內衣和內褲全丟到洗衣機清洗有啥缺點？但是洗衣服加了洗衣精以後，不就能殺菌變得香噴噴的嗎？難道只有她是這樣全部丟洗衣機一起洗嗎？

貼文引起網友討論，「丟洗衣機容易洗壞內衣褲外，而且不容易洗掉髒污，加上外衣髒污多，搞不好內衣褲反而更容易卡到細菌」、「主要是學校的公用洗衣機不乾淨」、「公用洗衣機欸，妳怎知道內槽多久洗一次」。

而台灣許多內衣品牌的官網上都提到，手洗內衣褲的確會比較乾淨，且也能夠降低內衣褲被洗到變形的狀況發生，不過若因工作繁忙難做到，其實也可以丟洗衣機清洗，但建議避免和襪子還有衣服一起洗，以免細菌沾染到內褲。