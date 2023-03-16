台南市佳里區1名6旬婦人以因果論不殺生為由，出外餵養流浪貓，回家餵養老鼠，家中鼠輩成群，夜間出沒吱吱叫，鄰居看到寒毛直豎，不勝其擾，拍下影片向里長訴苦，里長半年來投訴無效，盼相關單位祭出鐵腕解決。

佳里區鎮山里長陳信祿表示，這名婦人向大哥承租房屋，平時獨居在家，擔任清潔人員，因篤信因果論，在外餵養流浪動物，在家餵養老鼠，家中上百隻老鼠出沒，有的老鼠養的快似貓般大小，不時傳出惡臭，看得鄰居怵目驚心，連婦人的大哥也反對，一度投藥要毒死老鼠，但數量太多，實在殺不完。

婦人住處的巷子內約有20戶鄰居，鄰居感到困擾，多次向婦人反應，她還以「不養會遭遇因果」反駁。鄰居只好以手機拍下老鼠成群出沒在婦人家牆上的影片，向里長投訴。

陳信祿表示，他半年來向佳里區公所、環保局、衛生局反應，但婦人在家中養老鼠，無法規可管。連台南市衛生局都表示，要發生疾病才能介入，讓他感覺求助無門。

據了解，該名婦人的大哥已下通牒，要她下月搬離，但尚不知婦人會搬離，陳信祿盼相關單位祭出鐵腕介入解決。