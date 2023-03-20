大陸一名女子買了一間新房子後，請來施工團隊幫忙裝潢，未料因為建商失誤，導致女子意外裝潢到鄰居的家，讓她崩潰不已，所幸鄰居在得知狀況後，不但沒有怪罪她，反而還相當滿意她的設計，願意分擔部分裝潢費用。

根據《澎湃新聞》報導，四川攀枝花的田女士在2019年買下一處社區的預售屋，並打算親自設計、裝潢，於是和建商達成協議，房子快建成時通知她，讓她找來的施工團隊能進去裝潢。田女士透露，當時房子的主體結構完成了，不過尚未標註門牌，她到現場看房時雖然覺得怪怪的，但再三和工程負責人確認，對方都說沒問題，她才打消心中的疑慮。

然而房子裝潢了4個月左右，田女士加入了社區住戶的群組，並在聊天過程中驚覺不對勁，她立刻拿出買房合約查看，這才發現當初建商帶錯了路，導致她裝潢的竟是鄰居的房子，田女士急忙聯絡鄰居道歉，未料對方沒有因此生氣，在看過她的裝潢設計後也相當滿意。

田女士當時已經為裝潢花費4萬人民幣（約新台幣17.8萬），在和鄰居溝通後，對方表示願意負擔1萬人民幣（約新台幣4.4萬）的費用，「比我預期的要好太多了，要是全部拆掉還原，損失就大了。」如今田女士和鄰居保持良好的關係，對於這次烏龍事件她也感慨地說：「大家都能相互理解和體諒，讓我意外又感動。」