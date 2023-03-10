台大醫學系作為第一志願，吸引不少學生就讀，一名女網友表示，若能從台大醫畢業和1億元之間選擇，大家會怎麼選，引起網友熱議，兩派人吵成一團，多數網友坦言，想都不用想，一定是先拿錢再說，畢竟從台大醫畢業以後，要多久才能賺到一個億。

一名女網友今（10日）在PTT上發文詢問，如果必須要在「台大醫學系畢業」和「獲得1億元」之間作選擇，不知道大家會怎麼選？

貼文引起網友討論，多少人表示，想都不用想，肯定會先選1億元。「還要想？當然秒選錢」、「當然是1億，讀台大醫有多少人賺到1億」、「先拿1億 然後全職準備台大醫」、「當然要選錢，念台大醫科要賺到1億也不容易」、「拿1億去投資當房東，整天看病人哀嚎幹嘛」、「拿1億，重考台大醫」、「1億拿去領股息 直接退休了」。

不過，也有少數網友持不同意見說，有興趣當醫師的人，應該都會選台大畢業吧！畢竟是很難念的第一志願，而且還可以收穫最珍貴的人脈。「醫師很有機會資產上億」、「我有興趣當醫生耶，我真的會考慮」、「人脈很珍貴」。