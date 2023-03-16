警方查出90塊肖楠木。（保七刑大提供）

警方查出970公斤贓木。（保七刑大提供）

警方在鶯歌逮捕林姓父子。（保七刑大提供）

970公斤肖楠木祖父遺物 兒孫上網兜售想賺百萬下場慘

新北市林姓父子在臉書社團販售珍貴肖楠木，保七刑警大隊調查，林男的父親是從山老鼠手上買下三峽滿月圓盜伐得來的林木，經過10多年，林父早已過世，他卻要兒子po文，利用臉書社團兜售，警方15日持搜索票在林男住處逮捕父子兩人，起出90塊共970公斤的肖楠木，兩人辯稱是上一輩留下的遺物，因房屋要賣才會企圖轉賣得利，警訊後依違反《森林法》送辦。

警方發現48歲的林男利用網路社團販賣珍貴林木，調查後發現，po文的是林男的21歲兒子，銷售整枝林木，藝品店購買後加工可製成「文昌筆」、「聚寶盆」等，林男依不同形狀、大小定價，警方計算平均每公斤約1500元。

警方15日搜索林男鶯歌住處，大批肖楠木堆放在屋內，林男聲稱是父親10多年前收購得來，林父2011年過世，林男一直沒有處理，近來房子要賣，才會動起歪腦筋，轉買肖楠木可賺得上百萬，才會讓兒子上網po文，沒想到引來了警察。

林務局人員鑑定，發現肖楠木來自三峽滿月圓，屬於贓木，並交由警方依法送辦，保七刑大表示，為了掃蕩山老鼠盜伐林木，特別著重在溯源追查幕後收贓、加工廠、銷贓藝品店，藉以保護台灣森林野生動植物資源豐富。