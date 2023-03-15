最近一位主人敲我，迥異於其他留言，她直接用「我是一個貓咪的媽媽」開場，不知為何這句話像電流般竄過我心裡，真心覺得感動，因為讓我想到「我是小明的媽媽」這樣家長式的自我介紹，那是一種母女或母子關係的介紹方式，貓咪在媽媽心中的地位不言而喻。

還有另一個主人，做完離世溝通後原本以為她已經放下，沒想到隔一陣子之後，她又敲我說，還是牽掛著牠去投胎沒？有投胎成為人嗎？投胎到甚麼地方去了呢？她知道溝通師的極限，希望我幫她找有這方面感應力的人。

這兩個個案讓我突然想起，好久以前做過的一個老公公鼠案例，媽媽也是愛牠愛到瘋狂，照說老公公鼠是不太讓人碰的，但牠卻是例外，媽媽每天嚕牠千百回也不厭倦。老公公鼠腫瘤過世後，男友開玩笑說「牠這樣也算終於『解脫』了」，意味著老公公鼠終於不用再違背自己的鼠性，每天被媽媽握在手心。

離世溝通時老公公鼠說：「還好媽媽出現的早，我都要去投胎了呢！」當媽媽還在問生病時有沒有很不舒服，牠又說：「媽媽，我都翻到另一篇、要展開新的生命體驗了，你怎麼還困在舊問題上啦，這樣不行哦」 、「我的靈魂會分很多部分，大部份去投胎，留一小部分下來當媽媽的守護天使，所以我還會在媽媽旁邊。」

接著牠給了我一個圖像，畫面中是兩隻有著黑絲絨般毛色的小狗，我問牠這代表甚麼，牠說：「媽媽對我的愛太多太深了，多到溢出來，鼠鼠沒有太多能力回報媽媽的愛，我想當狗狗，才可以溫暖媽媽在外面受傷的心」、「我想變成一隻頭圓圓的，毛毛亮晶晶的黑色狗狗，是很有氣質很可愛的那種，我是兩隻中的一隻，旁邊還有一隻小三花貓，媽媽可以去找找看。」

我很訝異這隻老公公鼠給了媽媽這麼多線索，但媽媽還是沒有信心可以找到牠，這又讓我想起了另一位爸爸，執著地要問出「寶貝到底投胎到哪去了？我想再找到牠」的具體答案，但溝通師一個換一個，越問心越亂。

其實，是或不是寶貝回來，有時還得靠主人的直覺，至於能不能再相遇，也要看緣份，一再求問的結果，只是為難了溝通師，也折磨了自己。