隨著2025非核家園的時程接近，核二、核三發電機組將依序除役，原能會新任主委張靜文今（1）日首赴立法院接受備詢。立委表示，國際越來越多國家將核能視為乾淨能源而延役核電廠，對於反其道而行的台灣，要求原能會對核電具體表態。張靜文強調，能源規劃由經濟部職掌，原能會僅負責核安。

立法院教育及文化委員會今日邀請原能會主委張靜文列席報告業務概況，並備質詢。

根據核電廠除役時程顯示，核二廠2部機組運轉執照分別於2021年12月及2023年3月屆滿，之後將進行除役；核三廠2部機組運轉執照最晚於2025年5月屆滿後執行除役作業。

民眾黨立委張奇祿表示，核二廠2號機組在今年3月14日停機後將減少98.5萬瓩供電，核三1、2號機明後年也會進入除役作業，根據現行規定，至少停止運轉前的5年前就要提出核子反應器運轉執照換照申請書，現在核三廠已經超過申請時間，然而現行審核辦法僅為行政規則，假如供電不及導致經濟部申請延役，原能會的立場是什麼？

張靜文表示，能源配比與能源政策是經濟部主管，原能會僅負責核安管制，實在難以對此提出意見。

張奇祿再問，根據現階段的核能發展目標，一旦非核就會減少10.8％的能源占比，若不延役核電，2年後核電廠全面停止運轉，原能會認為靠現在的綠能政策是否足夠？業界現在都擔心缺電的問題，替代能源應該要有更好的規劃。

此外，很多國家將核電列為解決環境惡化的手段之一，核電是乾淨能源嗎？原能會認為核電是環保與缺電的解方嗎？原能會對此應該要有明確的立場，要憑藉專業說出真話，各國包含台灣，目前看來確實沒辦法達到非核的高大上能源目標。

張靜文說，各國在核能延役概念上是由於能源政策做了調整，這關係到整體能源的佈局，其他能源包含火電、光電和風電都有其優劣點。

張奇祿表示，原能會對此應該要有明確的立場，要憑藉專業說出真話，各國包含台灣，目前看來確實沒辦法達到非核的能源目標。