新莊警分局準備彩色鉛筆作為小禮物，並趁機宣導交通安全觀念。（警方提供）

今天是國中小開學日，為了讓學生可以安全、準時重返校園，新北市新莊、蘆洲、三重、淡水、林口等警分局皆在今天安排護童勤務，協助各轄區國小上、放學交通秩序，同時加強校園周邊巡邏，並啟動校園安全防護機制。

新莊警方也特別準備「繪畫彩色鉛筆」作為開學迎新小禮物，藉此機會向學童宣導交通安全，提醒小朋友在道路上除了遵守號誌外，也不要嬉戲、追逐、被向來車行走，才能確保安全。

新莊分局長周振安表示，學童交通安全及校園安全維護一直是警察的重點工作項目，透過護童勤務、校園犯罪預防宣導、校園互聯機制等設置，與轄內各級學校編織成綿密的校園安全網絡，進而提升警民合作關係，打造讓孩童安心、家長放心的安全就學環境。

淡水分局也於2月13日至2月24日連續2星期執行「學幼童車稽查」勤務，針對違法改裝的學幼童交通車輛加強稽查取締，防止不合格車輛載送，同時提醒家長們接送孩童上、放學應自律，切勿任意停車而影響交通；同時應多關心子女，教育防範陌生人及建立自我保護觀念

淡水分局長陳保緒表示，因應開學後的校園安全維護運作，已事先要求各分駐、派出所所長與學校多方聯繫，並加強轄區治安顧慮人口的訪查與控管，另對補習（安親）班及幼兒園接送學幼童車輛加強稽查，在開學期間展現警方強化校園安全機制的決心與作為。