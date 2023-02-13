今開學日，嘉義縣警察局各分局啟動「護童勤務」。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今開學日，嘉義縣警察局各分局啟動「護童勤務」。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今開學日，嘉義縣警察局各分局啟動「護童勤務」，結合義警、義交等協勤民力，並配合學校導護志工及老師，在學童上、放學時段加強校園周邊巡邏及守望勤務，警局還精心準備文具袋、彩色蠟筆及便條紙等文宣品送學童，讓學童開學日有小確幸！

縣警局指出，開學首日，學童多未完全回復正常作息，極易因警覺性降低而發生意外，為適時提醒學童，特地準備多種實用宣導品發送給學童，如文具袋、彩色蠟筆及便條紙等，除開學日一早就得到「小確幸」，也向學生、家長宣導建立自我保護的安全觀念，包括要熟記110報案專線、113保護專線及校園周邊有哪些愛心商家，讓孩童了解遇到危險時如何保護自我，作為獲家長們肯定。

至於「護童勤務」主要是在上、放學時段加強校園周邊巡邏及守望勤務，提高見警率，讓駕駛人放慢車速，並適時巡查在校園周邊逗留或落單學童，防止意外發生，保護學童安心上學，包括朴子市長吳品㕡特也參與、關心朴子分局的護童勤務，與分局長吳俊德、朴子大同國小校長吳順發等利用機會向家長進行反詐騙、行人路權等安全宣導。