北市警中山分局執行護童專案，分局長陳金城（左一）發放給學童宣導小物。（警方提供）

13日為台北市國中小的開學日，台北市政府警察局指出，為維護學童安心學習環境，轄區各分局、少年警察隊及婦幼警察隊皆編排勤務，結合各校老師與導護志工加強學校周邊守望、巡邏，落實盤查可疑分子以淨化校園周邊安全，同時針對家長接送學童密集時、地段，加強規劃交通疏導、路況查報及違停車輛取締等勤務，避免校園周邊人、車潮造成危險，確保學童通行安全。

其中，中山分局長陳金城一早率員前往轄內長安國小執行校園護童專案，並宣導行人安全的重要性，另針對轄內校園及周邊重要道路，規劃派遣專責警力加強交通疏導、路況查報、違規停車取締及秩序維護，避免因開學日的人潮、車潮造成交通紊亂，影響用路人安全。

北市警局提醒，市民朋友於上、下學時段行經校園周邊時，應禮讓學童及行人通行、勿違規超速，也提醒家長接送學童上下學，穿越路口時應遵循交通號誌；如需駕駛車輛接送請提早出門，以免人車擁擠延誤時間，欲陪伴學童進入校園，應先找尋合法的停車空間，切勿違規、併排停車或在人行道上騎乘機車，避免貪圖一時便利而產生危害。

北市警局並呼籲學校及家長，學生在寒假期間易生各類偏差行為（如深夜遊蕩、出入不正當場所及吸菸等），開學後應觀察有無上述情形，除對偏差行為之學生施予關懷外，並留意有無因適應不良而發生逃學、逃家等問題，甚至遭不法份子利用，從事擔任詐騙車手、販毒等觸法行為，且適時向相關單位請求協助。

此外，隨著疫情趨緩，各類娛樂場所陸續恢復運營，北市警局表示，也將持續加強易妨害兒童、少年身心健康場所及青少年易滋事聚集地點相關巡查勤務作為，並配合各級學校辦理校園安全環境檢測工作，機先消除校園內及周邊安全死角，強化門禁管制與防護措施，避免學生遭受傷害，或遭不法份子利用而出現觸法、偏差行為，守護少年優質成長環境。

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