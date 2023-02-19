公園沙坑多規定入內要脫鞋，但暗藏小樹枝或尖銳物，赤腳情形下，非常容易受傷，議員劉仁照呼籲管理維護要更慎重。（蔡依珍攝）

公園沙坑多規定入內要脫鞋，但暗藏小樹枝或尖銳物，赤腳情形下，非常容易受傷，議員劉仁照呼籲管理維護要更慎重。（蔡依珍攝）

公園沙坑多規定入內要脫鞋，但暗藏小樹枝或尖銳物，赤腳情形下，非常容易受傷，議員劉仁照呼籲管理維護要更慎重。（蔡依珍攝）

有4歲幼兒到平鎮新勢公園玩耍，2腳都被割傷，讓人看了心疼。(劉仁照提供／蔡依珍桃園傳真)

沙坑是最受幼童喜歡的公園遊具之一，也能激發創造力，但桃園有幼兒卻在玩沙時被埋藏的尖銳物割傷腳，氣得向民代投訴，養工處說，已要求清潔維護人員每天至少巡視一次，現場也提供耙子等工具讓家長先自我檢查，坦言沙坑維護困難，會再加強清潔頻率，也呼籲民眾發揮公德心。

議員劉仁照說，沙坑規定入內要脫鞋，原意是為了維護沙子清潔，也讓親子可以在城市中體驗沙灘樂趣，但沙坑內常暗藏雜物如小樹枝、破碎塑膠等，充滿危險，在赤腳情況下非常容易受傷，就有4歲幼兒到平鎮新勢公園玩耍，2腳都被割傷，讓人看了心疼。

劉仁照說，桃園共有17處公園有沙坑，但在管理維護上有的歸工務局養工處管理、有的又是公所，維養責任多頭馬車，雖然市府有投保公共意外責任險，只要民眾可以提出是因使用設施而受傷的因果關係，都可以向市府申請保險理賠，但仍呼籲市府單位應更加重視設施的安全性，降低潛在危險。

養工處坦言沙坑管理的確很困難，過去常有民眾反映樹葉、貓狗穢物等問題，就算加高圍欄仍無法根治，已要求清潔維護人員每天至少巡視一次，但仍防不勝防，因此都會準備耙子等工具，呼籲家長使用前都先自我檢查，保護幼兒玩樂安全。

養工處指出，雖然沙坑難維護，但非常受到歡迎，且能透過手眼協調，刺激大腦發展，發揮想像力和創造性，專家學者都建議共融式公園要增設沙坑。除會請公所盡快跟家長聯繫慰問，妥善處理之外，未來也會列入案例檢討，訂定一致作法。