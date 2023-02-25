立法院去年5月底三讀通過《幼兒教育及照顧法》修正條文，明定提高教保服務機構人員對幼兒不當管教的罰鍰，情節重大者，處行為人新台幣6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並公布行為人姓名與機構名稱；而幼兒園超收等重大違規，罰鍰將從3萬元上調至30萬元。行政院近日公告，此修正條文將於3月1日正式施行。

現行《幼照法》規定，教保服務機構負責人或其他服務人員，若體罰幼兒，處6萬元以上、50萬元以下罰鍰；性騷擾則處6萬元以上、30萬元以下罰鍰；不當管教則處6000元到3萬元的罰鍰。

三讀條文提高罰鍰額度，明定教保服務機構之負責人或其他服務人員，若對幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾或不當對待行為，情節重大者，處行為人6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並公布行為人的姓名及機構名稱。

三讀條文說明，違反招收人數限制且超收超過15人或藏匿幼兒，罰鍰從原先6000元至3萬元上調至6萬至30萬元，此外「先限期改善再罰鍰」的規定也修正為「罰鍰並命限期改善」，屆期仍未改善者，得以按次處罰，情節重大或經處罰3次後仍未改善者，得依情節輕重減少招收人數、停止招生6個月至1年，停辦1年至3年或廢止設立許可等處分。