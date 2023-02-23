桃園市楊梅區瑞溪公園因舊有遊具不符衛福部兒童遊戲場安全規定，區公所日前重新改建，2月中旬啟用。但開放後卻引來家長抱怨連連，認為遊具變小且溜滑梯樓梯太直，恐有安全疑慮。對此，楊梅區公所回應，遊具皆符安全標準，因腹地狹小先天因素，因此設計小型溜滑梯及共融式轉盤等設施，現場也有告示牌註明使用年齡，且須由家長陪同使用。

瑞溪公園位於楊梅埔心地區，附近皆為密集住宅區，是附近居民的休憩熱點，不少家長也會帶孩子到此放電遊玩。不過，公園內舊遊具因不符衛福部最新安全規範，楊梅區公所以約200萬元經費啟動整建工程，去年8月動工，今年2月中旬完工啟用。

桃園市楊梅區瑞溪公園內兒童遊具經歷半年整修，2月中旬竣工啟用，但民眾質疑溜滑梯樓梯太直恐有安全疑慮，公所回應遊具皆符合安全標準。（民眾提供／蔡明亘桃園傳真）

新遊具現身後引來大批家長抱怨聲，認為遊具愈做愈小、愈改愈糟，且孩童要爬上溜滑梯的樓梯竟又窄又直，從沒看過這種設計，不禁直呼「太扯！超危險」，到底要叫小孩怎麼爬？

楊梅區公所說明，瑞溪公園兒童遊戲場面積僅125平方公尺，依桃園市遊戲場規畫設計政策，面積小於500平方公尺的遊戲場屬於鄰里型遊戲場，在行政資源有限情況下，不進行大規模更新，以適地範圍進行改善為主。

瑞溪公園位於楊梅埔心，附近為密集住宅區，是附近居民休憩熱點，不少家長也會帶孩子到此放電遊玩。（民眾提供／蔡明亘桃園傳真）

楊梅區公所表示，瑞溪公園在有限範圍內設計小型溜滑梯與共融式轉盤等設施，溜滑梯能滿足兒童遊戲需求，階梯及攀石設計能訓練兒童動作協調與平衡等，共融式轉盤是目前楊梅公園首座坐式轉盤遊具，能鼓勵兒童互動合作，促進兒童間社交。

楊梅區公所強調，瑞溪公園遊戲場設計皆符合安全標準，現場也有設置告示牌，註明使用年齡為2至6歲，並須由家長陪同使用，區內各公園遊戲場設計皆有不同取向和理念，感謝關心與建議。