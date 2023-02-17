北市傳校園霸凌，某私立高職女學生多次被班上同學以言語、搞破壞方式霸凌，向老師尋求協助無果，父母心疼表示，昨日到校商談仍未獲結果，控訴校方消極不處理，對此，北市教育局表示，已啟動學安緊急應變小組今到校關心，並就學生部分，協商可提供的輔導資源。

北市某私立高職女學生多次被班上同學以言語、搞破壞方式霸凌，向老師反映尋求協助，卻得不到妥善處理，令女學生精神嚴重受創，女學生父母也心疼指出，女兒當眾被大罵髒話、被排擠、被惡意針對等，還得至精神科接受治療，希望教育局等相關單位能介入處置，遏止校園霸凌。

校方說明，昨日學生父母來學校，都有積極處理此事，也有找相關同學來說明做出這些舉動的原因，家長了解狀況後才離開，但不料後續又發生烹飪課時，該生被偷轉烤箱狀況，可能讓其父母認為校方輔導不完善，目前不清楚為何有烹飪課的情況，還要再去跟任課老師了解。

至於家長控訴校方消極不處理，校方則說，家長或同學若有認為有霸凌狀況，可以提出申請，再來成立校園霸凌小組，但流程是家長需要先提出，才會有後續防制、調查等流程，之後會積極跟家長討論。

教育局表示，經向學校了解，學校已邀家長商談處理及協助中；教育局已啟動學安緊急應變小組今到校關心、協助學校處理，並就學生輔導部分，協商可進一步提供的輔導資源。

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