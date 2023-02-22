立法院副院長蔡其昌與市議員施志昌，去年聯合向中央教育部爭取改善經費，獲得教育部全額補助共計2000萬元，22日正式完啟用，藉此造福全校師生。(蔡其昌服務處提供)

台中市立大甲高中操場跑道，因長期受到風吹雨打及頻繁使用，致跑道磨損、周邊設施老舊的問題，造成師生使用上易被絆倒而導致受傷情形。立法院副院長蔡其昌與市議員施志昌去年聯合向中央教育部爭取改善經費，獲得教育部全額補助共計2000萬元，22日正式完啟用，藉此造福全校師生。

大甲高中校方今天邀請蔡其昌、施志昌及教育部體育署副署長洪志昌、國教署主秘張永傑及市府教育局各級官員，辦理操場跑道啟用典禮，感謝各界爭取經費讓學校操場獲得改善，大大的提升師生上課的品質。

校方也同時向蔡其昌及各級官員，盼再度協助學校爭取預算，改建使用年齡已超過50年的綜合體育館，蔡其昌也當場允諾協助向中央爭取預算，也希望地方政府協力配合，共同為連三年榮獲中央評比體育績優學校的大甲高中爭取軟硬體設施，培養更多基層選手。

蔡其昌說，大家能看到所有選手在國際上發光發熱，不論是哪種運動都一定要先把基層體育運動做好，不然就不會有榮耀的時刻，自己現在擔任世界經典棒球賽領隊，每一個可以入選代表隊的國手，都是從基層開始一路由師長、教練、家長及國家全力支持下才有今天的國手。

教育部體育署副署長侯志昌說，特別感謝立法院副院長蔡其昌，與立委們共同向中央爭取50億跑道預算，才有今天大甲高中四百公尺跑道的興建的補助經費，也提到大甲高中的體育班在田徑、手球及自由車的表現都非常優異，教練都是國家代表隊的教練，期待操場跑道完工後，在全校師生的努力下培養出更多優秀的國家代表隊選手，出國比賽為國爭光。

大甲高中強調，感謝立法院副院長蔡其昌、中央與地方各級機關，帶給大甲高中更好的體育設施，有優質的體育設施就能夠提升學生們的教學品質，讓學生們能夠安心、安全的運動，也希望藉此讓大甲高中的體育運動能夠更上一層樓。