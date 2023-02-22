觀音愛心家園預計募集1000份，截至21日僅募集278份，盼各界多支持。（觀音愛心家園提供／蔡明亘桃園傳真）

園內8名憨兒朋友將在7名老師帶領下一起製作，預計送至復興區12間學校。（觀音愛心家園提供／蔡明亘桃園傳真）

觀音愛心家園盼在老師帶領下，讓憨兒朋友的學習與生活中的自信心有所提升，感受到自我價值的實現。（觀音愛心家園提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音愛心家園推出「捲愛到部落」計畫，秉持幫助自己也支持其他弱勢族群精神，與園內憨兒攜手，翻山越嶺送愛給部落學童，教師將帶領憨兒親手製作草莓捲，邀請善心人士認捐，受贈學校預計12校，但近期認捐情況不如預期，盼外界發揮愛心多加支持。

觀音愛心家園表示，家園平時受到來自各界的幫助，秉持回饋社會精神，過去辦過挺醫護、挺警消等慈善活動，透過家園力量，幫助其他族群。今年與復興區學校教師聯繫後，發現偏鄉學童較缺乏相關資源，因此想結合家園內烘焙技能，製作愛心草莓捲送至各校，透過憨兒們的努力及善心人士的認捐支持，將愛心送至部落學童手中。

觀音愛心家園說明，園內8名憨兒朋友將在7名老師帶領下一起製作，預計送至復興區羅浮高中與附設國中部、三民國小、介壽國小、霞雲國小、羅浮國小、義盛國小、奎輝國小、高義國小、巴崚國小、三光國小、光華國小及長興國小共12間學校。

觀音愛心家園說，盼在老師帶領下，讓憨兒的學習與生活中的自信心有所提升，感受到自我價值的實現，不過近日認捐狀況不如預期，預計募集1000份，截至21日僅募集278份，盼各界多支持。

羅浮高中校長邱嘉增表示，校園內許多學生為中低收入戶弱勢族群，這次觀音愛心家園挺部落學童活動相當有意義，盼學子能從一塊草莓捲中悟出感恩與回饋的人生道理。

介壽國小校長宋美麗說，捲愛到部落的活動確實是寒冬送暖，可見台灣民眾的愛心，不忘照顧偏鄉孩童，校方欣然接受，屆時領到草莓捲後會第一時間告知家長，也對孩子們進行機會教育，這些都是家園中憨兒回饋社會的努力結晶。