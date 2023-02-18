新的學期開始，又適逢疫情衝擊經濟、萬物皆漲，在民眾能省則省的需求下，基隆市政府贈送學生家長開學大禮，於2023年編列2560萬元預算，全額補助審定本教科書費用，補助全市54所公立國民中、小學，使約2萬1千多名學生受惠，估計每個家庭都可以省下700到1400元左右，成為對學生家長最貼心的開學禮物。

▲學生與家長表示此項政策很不錯，可以減輕負擔，同時可以購買其他課外書增進學童能力。（基隆市教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府教育處表示，市府一向致力投入教育資源，期待培養出優質的國家棟樑，同時也為減輕家長的負擔，已持續推動免費補助教科書政策長達20年；然近年來，因印刷成本不斷增加，教科書單價亦逐年攀升，市府仍爭取每年增編預算，如2023年即增編20萬元，全額補助所需費用；此外，有部分特殊教育的學童有使用點字書或大字書之需求，其書籍成本相當高，市府亦補助所需經費約100萬元，讓每一位在基隆的學子毫無後顧之憂，享有完善的教育福利。

基隆一名國中學生家長表示，市府的補助很有感，像是家中如果多個小孩就讀，享受的福利就很有感，外縣市就不一定有這樣的教育補助。成功國小一名學生說，不用繳教科書的錢很棒，家長補充，可以把這筆省下來的錢拿去買課外書籍，增加學童其他專業的能力，對家長來說是很棒的政策。

基隆市政府教育處處長劉美蘭表示，市府非常重視教育，會積極爭取各項資源挹注於校園，打造優質的學習環境，期盼基隆的孩子都能適性揚才、全人發展；後續也將持續各項福利政策，不僅提供家長更多支持，減輕費用負擔，也讓學生更安心學習，保有學習動力的熱忱。