元大全球AI研究團隊表示，像AI這樣的高未來性產業，只要有相關應用浮現，搭配市場情緒好轉，通常就是領漲第一棒，元大全球AI ETF約90％投資在美國市場，主要持股涵蓋Meta、輝達（Nvidia）、Alphabet、Intel等知名科技大廠，其中Meta、Alphabet都已宣布未來將持續加碼伺服器與人工智慧相關投資，另外像是近期大漲的創意，也是元大全球AI ETF的持股之一。

元大全球AI研究團隊指出，AI大致可區分為演算法、大數據、運算力三大核心族群，投資人可能看好相關領域發展，但較難掌握個股營運及未來展望，因此透過ETF「選市不選股」分散投資，是很適合參與AI產業未來潛力的投資方式。

法人認為，AI ETF持股偏向高成長、高波動，是典型的「攻擊型」標的，在股市空頭時固然跌幅顯著，甚至因為市場太過悲觀而有超跌，但無論通膨還是升息，都不會影響AI產業的持續發展，因此也看到今年以來AI ETF伴隨股市翻揚而大漲，包括元大全球AI ETF上漲20.2％、台新全球AI ETF上漲19.8％、國泰費城半導體ETF的18.1％與富邦NASDAQ ETF的11.7％。

未來AI的應用將愈來愈廣泛，麥肯錫全球研究院認為，AI發展「將比工業革命發生的速度快10倍，規模大300倍，影響大3,000倍」，AI將深入各產業之中，掌握AI就是掌握未來科技產業發展核心。本次ChatGPT聊天機器人的問世，無論文法與內容都展現高度人性化與正確性，2022年11月推出後，僅花2個月就達標1億用戶數，比起抖音（TikTok）的9個月、Instagram的18個月快了數倍，證明AI的快速發展，建議積極型投資人透過AI ETF完整參與AI長線明確成長潛力。