勤業眾信聯合會計師事務所政府與公共服務產業負責人林彥良表示，近年全球政府均積極推動智慧運輸系統發展等計畫，當交通與運輸更加智慧化，其應用場景也越趨多元，更應正視衍生而來的網路安全與隱私保護風險。建議企業部署網路安全防護網，以識別風險並從營運流程中加以控管，以鞏固資訊防禦能力並帶給大眾最佳的交通體驗。
勤業眾信發布2023全球交通運輸趨勢
勤業眾信聯合會計師事務13日發布「全球交通運輸趨勢報告」，歸納出「永續收費機制、電動車、人本交通願景、網路安全韌性與科技創新」五大2023年發展主軸。
勤業眾信聯合會計師事務13日發布「全球交通運輸趨勢報告」，歸納出「永續收費機制、電動車、人本交通願景、網路安全韌性與科技創新」五大2023年發展主軸。
勤業眾信聯合會計師事務所政府與公共服務產業負責人林彥良表示，近年全球政府均積極推動智慧運輸系統發展等計畫，當交通與運輸更加智慧化，其應用場景也越趨多元，更應正視衍生而來的網路安全與隱私保護風險。建議企業部署網路安全防護網，以識別風險並從營運流程中加以控管，以鞏固資訊防禦能力並帶給大眾最佳的交通體驗。
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