勤業眾信聯合會計師事務所政府與公共服務產業負責人林彥良表示，近年全球政府均積極推動智慧運輸系統發展等計畫，當交通與運輸更加智慧化，其應用場景也越趨多元，更應正視衍生而來的網路安全與隱私保護風險。建議企業部署網路安全防護網，以識別風險並從營運流程中加以控管，以鞏固資訊防禦能力並帶給大眾最佳的交通體驗。