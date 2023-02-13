根據櫃買中心資料顯示，雄順公司主要從事金屬線製品之加工服務，董事長為陳啟祥，推薦證券商是永豐金證券、國泰證券、福邦證券及華南永昌證券，申請時資本額2億4,998萬元。

雄順公司2021年營業收入為6億4,202萬元，稅後淨利為9,078萬元，每股純益為3.67元。2022年前三季財報營業收入為4億6,814萬元，稅後淨利為4,289萬元，每股純益為1.72元。