易華電股價先前於29.4～33.6元區間低檔震盪，近期受復甦題材激勵明顯上攻，今（14）日小幅開低0.26％後在買盤敲進下放量飆升9.09％至42元，創去年9月初以來5個月高價，截至午盤維持於7.5％漲勢。三大法人上周調節賣超69張，昨日小幅回補買超5張。

由於全球經濟環境不佳、消費力道下滑，面板廠及驅動IC設計公司進行庫存去化，易華電受此影響，2022年自結營收21.12億元、年減達29.64％，為近4年低點。前三季稅後淨利1.28億元、年減達54.61％，每股盈餘（EPS）1.54元，雙創近4年同期低點。

受春節工作天數減少及產業淡季影響，易華電2023年1月自結營收1.01億元，月減達31.67％、年減達51.81％，為近5年低點。展望後市，在面板產業歷經大幅修正、驅動IC市場庫存持續去化、工作天數較少下，公司預期首季應為今年營運谷底，第二季起可望逐步回穩。