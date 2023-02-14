民進黨台北市議員鍾佩玲，去年11月競選連任時，詹姓總幹事在士林區市場內發送2023年月曆，上方印有「市議員候選人鍾佩玲」，遭人告發涉及違反《公職人員選罷法》中的行賄罪，士林地檢署偵結，考量每份月曆印刷成本20元上下，未超過法務部所定的30元，不足以改變投票意向，認定月曆是選舉文宣，並無行賄的主觀犯意，處分不起訴。

競選總部總幹事警詢時稱，月曆是由他採購，總數為4萬5000本，每本單價為20元，已連續發放6年，歷年上面都印有「市議員候選人鍾佩玲」，否認行賄選民。

處分書指出，鍾佩玲競選服務處總幹事自去年9月到11月中，在市場、宮廟內發送月曆，並非針對有投票權的選民，若有意賄選，應該私下贈送給樁腳，依服務處提供歷年製造月曆的成本，分別是22.05元、20元、17.7元、18.7、21元，贈送月曆的單價，均未超過法務部所定的30元標準。

處分書指出，考量社會價值觀念，候選人為了加深選民印象，以期拉抬聲勢，利用各種宣傳造勢手法勢不可免，在文宣中夾雜面紙、原子筆贈品，或是競選晚會中贈送扇子、帽子或其他贈品，時有所見，至於是否影響投票意向，或者是加深選民對於候選人的印象，則是考量是否構成賄選的要件。