旺宏去年稅後淨利89.70億元，年減25%，基本每股盈餘4.85元，相對前年的6.48元下滑。以各產品來看，ROM去年下半年位元出貨量如同過往高於去年上半年的銷售趨勢。NOR因經濟不確定性、通膨和地緣政治緊張局勢抑制了市場需求，終端客戶與產業正在庫存調整的過程，而對於要求高品質產品客戶的需求相對不受到影響。NOR營運方面，旺宏持續提供優質服務與創造價值下，仍能持續維持售價，近期主要成長動能來自數據中心、人工智慧、車用及5G等運用。

電動車趨勢下，旺宏持續看好車用市場，旺宏以車用的最佳Flash Memory解決方案持續發力，旺宏自2012年起已持續出貨車用等級產品超過5.6億顆，未來車用市占率挑戰30-50%。

針對今年營運，旺宏總經理盧志遠表示，公司不作財測，但對今年營運並不是特別樂觀。以記憶體市況來論，底部調整情況仍不佳，照以往鐘擺現象，但目前看來鐘擺不會盪非常高，而是慢慢回來的操作，谷底沉澱時程恐拉長，反而要觀察底部拉回的幅度。

中美晶片戰爭衝擊，旺宏盧總也說明，對全球高科技局勢有很大長期影響，但對旺宏沒有看到不利影響，短期客戶調動反而有利。

旺宏去年第三季、第四季部分減產，但沒有出現大量減產現象，不過出貨不順，導致存貨跌價損失，旺宏也啟動產品量能調整，旺宏96層3D NAND Flash於2022年12月量產，待客戶訂單進來，而192層3D NAND Flash產品開發進度亦良好，可望在2023年中以後進入量產，動能挪動下，進度略為超前。

因應3D NAND Flash研發及營運所需，旺宏董事會去年12月通過新台幣26.48億元資本預算，包含2023年資本支出及3D NAND Flash研發機器設備，預計2023年第1季起陸續投資。旺宏今年折舊則預估與去年差不多。