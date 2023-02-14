日本天王木村拓哉與工藤靜香19歲二女兒木村光希，出道後在時尚圈大有斬獲，一直走高冷氣質路線，這次受邀出席COACH紐約2023秋季大秀，話題度不輸前輩渡邊直美；光希以黑色剪羊毛夾克搭配浪漫的黑色雪紡洋裝亮相，本季品牌將大秀秀場選址於公園大道上的第七軍械庫舉行，秀場中被軍人肖像環繞、引人注目的枝形吊燈和深色木質裝飾，呼應本季不斷出現的的皮革軍裝感輪廓。

COACH 2023秋季系列整體輪廓簡潔，以皮衣、大衣塑造俐落的軍裝廓形。（CFP）

在2023秋冬系列當中，品牌創意總監Stuart Vevers回顧品牌歷史，品牌經典的Shearling元素，則運用更年輕、繽紛的方式呈現，如閃耀金屬光澤的Shearling短板、寬版飛行夾克、金屬配件，以及運用手工技術處理的單品等等，使單品層次更加豐富、更具現代風貌，並運用針織裙搭配蘋果、超人、米奇、NY字樣等仿舊圖騰，帶領觀者回到70年代，同時也大量運用皮革以及丹寧元素，其中品牌於本季首度利用回收皮革碎片製作單品，並搭配COACH （Re）Loved計畫，賦予COACH骨董手袋全新生命，並且將「重製」的概念延伸到鞋履系列、連身裙以及珠寶首飾當中，並宣揚老單品獨有的老舊、破損美感。

COACH 2023秋季系列整體輪廓簡潔，以皮衣、大衣塑造俐落的軍裝廓形。（CFP）

COACH 2023秋季系列本次大秀選址於古蹟的第七軍械庫舉行。（CFP）

COACH 2023秋季系列秀上包款十分可愛，有唇形、月亮形狀、以及象徵紐約的大蘋果。（CFP）

不過整體秀場亮點莫過於多變、繽紛的小包上，雖前兩季在米蘭、巴黎秀上吹起「巨包」風潮，但COACH本季卻運用外型小巧的多樣包款，讓時尚迷們想起小包們的迷人之處，除重複於秀上出現的單肩小包外，脣形、月亮形狀以及象徵紐約的蘋果造型包款等，都是觀秀嘉賓們關注的焦點。

COACH 2023秋季系列秀上包款十分可愛，有唇形、月亮形狀、以及象徵紐約的大蘋果。（CFP）