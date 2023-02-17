受此激勵，應材周四盤後股價上漲1.5%，收復稍早前在一般交易時段收跌3.41%的部分失地。

●財報與展望

應材公布第一財季（截至1月29日）營收年增7%，為67.4億美元，優於市場預期的66.9億美元。每股盈餘年增7%，為2.03美元，優於市場預估的1.93美元。

以事業部門來看，半導體系統事業營收年增13%，為51.6億美元。其中，晶圓代工與邏輯晶片設備營收占比升高至77%，DRAM與快閃記憶體晶片設備營收占比分別跌至13%與10%。

全球服務事業營收年增3.7%，為13.7億美元。

面板與相關產品部門營收較前一年同期腰斬，跌至1.67億美元。

應材預測第二財季營收為64億美元加減4億美元，其中值優於市場預估的62.9億美元，這與同業科林研發（Lam Research Corp）和科磊（KLA Corp）意外悲觀的營運預測形成鮮明對比。

應材表示，第二季營收預測已經納入與最近其中一家供應商爆發資安事件相關的減計2.5億美元。公司預計能全數收回這筆營收，其中大部分將在第三季入帳。

此外應材預估第二財季每股盈餘為1.66～2.02美元。

●法說會

應材執行長Gary Dickerson在財報發布後的電話會議上表示，雖然智慧手機和個人電腦（PC）等消費市場低迷不振，但AI、汽車和工業自動化產業的需求仍然強韌。

供應鏈緊缺問題持續緩解亦給應材的營運帶來助益，讓該公司得以完成在疫情期間積壓的訂單。財務長Brice Hill表示，我們認為超過一半的積壓訂單將在今年執行，他並表示現在應材仍在努力滿足一些去年的訂單。

應材表示，由於美國政府限制出口中國的晶片技術，依限制力道而定，公司全年營收損失可能高達25億美元，也可能縮小至15億～20億美元。