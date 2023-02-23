台達今天舉行法說會，由海英俊及鄭平共同主持，電動車進入高成長期，台達自2008年開始投入車用領域，苦扛車用電子/電動車虧損多年，終於苦盡甘來，海英俊在今天法說會中釋出電動車業務在去年第4季已損益兩平，今年可望開始「賺一點錢」。

海英俊表示，Tesla對傳統車廠產生鯰魚效應，過去全世界主流汽車車廠認為電動車取代燃油車要很長時間，不過很多國家訂下2030年及2040年只能賣電動車，且電動車相關技術進步很多，現在看起來，電動車時間到了，一般來說，電動車要拿到訂單起碼要3年，但一個產品生命週期都有5年以上，不像手機或NB要看市場，目前主要歐美日車廠與台達都有關係，我們電動車訂單是堆疊起來的，去年第4季電動車相關業務已經損益兩平，由於訂單很確定，且今年的料況，無論是我們或是車廠都比去年好，預期今年電動車業務成長幅度將優於去年。

法人預估，台達電去年電動車相關營收約7億美元到8億美元，今年預估可望成長逾50%，年營收可望逾12億美元，佔台達電整體營收比重可望達10%。

展望今年，鄭平表示，第1季是穩定成長，會比去年同期好，第2季還不是很清楚，整體來看，除了消費性產品外，其他看起來還不錯，今年除非有重大事件發生，否則還是會成長；在毛利率方面，去年第4季毛利率因為產品組合，以及一次性庫存及產品保險提列金額較高一點，影響毛利率1%，今年因電動車成長幅度蠻高的，但電動車毛利率較低，可能影響毛利率，希望今年毛利率能維持在穩定的狀況。

台達電2022年資本支出約218億元，今年資本支出會多一點，看好歐洲電動車市場需求，台達集團子公司泰達電通過在匈牙利建廠，不過還有很多細節要討論，至於美國達拉斯，台達電目前已購買現有廠房，亦將購地蓋廠，預計2024年可以投入量產。

海英俊表示，台達規劃未來5年營收都是雙位數成長，電動車是最主要成長動能，資料中心也是動能之一。